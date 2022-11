Giocattoli e altri oggetti contraffatti, sequestro a Roma dal valore di 1 milione di euro

Le feste si avvicinano ed i magazzini - più o meno legali - si riempiono di giocattoli e prodotti hi-tech non sempre in regola con le normative comunitarie o contraffatti. I controlli a Roma sono già scattati e nelle zone tra via appia Nuova, via dell'Omo, via di Torrevecchia e via della Cisternola, hanno scoperto 54.00 articoli (perlopiù piccoli pezzi come bottoni, cinturini, batterie e cover per cellulari) riproducenti i marchi - ovviamente riprodotti - di note case. In un capannone le fiamme gialle hanno sequestrato 20 mila piccoli giocattoli - da trenini ad automobiline e draghi elettrici - che in base ai primi accertamenti non risulterebbero conformi con gli standard di sicurezza della normativa comunitaria. Gli oggetti avrebbero fruttato sul mercato circa un milione di euro. I tre rappresentanti legali delle società cui sono riconducibili i depositi - tutti di nazionalità cinese - sono stati denunciati alla Procura di Roma con le ipotesi di reato di frode in commercio e di importazione e commercio di prodotti con marchi contraffatti.