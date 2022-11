Bettini presenta il suo libro "A sinistra, da capo". Ospite, Giuseppe Conte

La presentazione dell'ultimo libro di Goffredo Bettini, "A sinistra, da capo", diventa quasi un'aula di tribunale in cui si discute di un divorzio senza ritorno.

Ospite d'onore all'auditorium, quel Giuseppe Conte di cui si vocifera Bettini sia diventato da un paio d'anni l'ideologo, o comunque demiurgo dell'asse giallo-rosso. Quel campo largo su cui proprio il presidente del movimento cinque stelle mette ancora una volta la parola fine nel Lazio. "Non possiamo perdere l'anima", dice.



La frattura è ormai insanabile, nonostante la sinistra a sinistra del Pd continui a fare il pontiere. Da articolo uno, all'alleanza verdi-sinistra. "Non c'è nessuno accordo con i cinque stelle", precisa Angelo Bonelli che però avverte: "La linea programmatica non la può dare Calenda, ci spieghi cosa vuole fare D'Amato". Ancora fibrillazioni, dunque.

Martedì la direzione regionale del Pd per discutere di primarie e di come tenere unito il centro-sinistra e il Terzo Polo sul nome di Alessio D'Amato.