Salvini alla Tgr: vogliamo abbassare le tariffe della A24 per i pendolari

Promette l'abbassamento dei pedaggi per i pendolari, specie per chi viene a lavorare a Roma: il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, da poche settimane a Porta Pia, dopo l'incontro dedicato alle A24 e A25 sottolinea che il suo dicastero sta “lavorando per congelare le tariffe” e per abbassarle soprattutto a coloro che devono percorrere l'autostrada ogni giorno per arrivare nella Capitale.

Ma annuncia anche di aver chiesto ad Anas un piano di manutenzione - visti i molti viadotti che interessano i due tronconi dell'autostrada.

Nella intervista Salvini parla anche della metro C e dei finanziamenti annunciati, dei fondi destinati al raddoppio dell'acquedotto Peschiera, di arterie importanti come la Roma Latina, la Orte Civitavecchia, la Salaria.

E sottolinea l'assurdità di progetti per cui i finanziamenti ci sono "ma non ci sono i progetti. Su 117 opere commissariate mancano circa 18 miliardi di pagamenti da fare, soldi che avremmo dovuto spendere entro il 2020 e che ancora non abbiamo speso.