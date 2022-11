'Ndrangheta: le mani sulla Capitale

Le mani della criminalità sulla Capitale passano attraverso il controllo del territorio e il controllo si ottiene con le attività commerciali: bar, ristoranti, negozi. Nulla lo può fermare: neanche il carcere. Comandare anche da dietro le sbarre. Roma: una torta da spartire. "Qui c'è pastina per tutti" diceva il sodàle Giuseppe Penna con Domenico Alvaro. Alvaro e Carzo: i nomi delle famiglie calabresi di Cosoleto e Sinopoli salite a Roma. L'operazione della Dia di 24 ore fa, la seconda parte dell'inchiesta "Propaggine" dopo gli arresti di maggio scorso: 26 le persone finite in manette, di cui due ai domiciliari. Tra loro anche la figlia del boss Carmela Alvaro, ha sequestrato e minacciato anche l'amministratore giudiziario del forno Briciole e Delizie, a lei intestato e confiscato. Associazione mafiosa, sequestro di persona, fittizia intestazione di beni, le accuse. 25 società a cui sono stati messi i sigilli: per un valore di 100 milioni di euro.