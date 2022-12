A Natale con l'influenza

50 bambini su 1000 passeranno il natale in casa con l'influenza. Sono i dati forniti dalla Federazione dei pediatri di famiglia di Roma e Lazio. Un virus, chiamato australiano, particolarmente diffusivo quest'anno, con sintomi piuttosto aggressivi e complicanze pericolose

Il primo consiglio resta la vaccinazione, per evitare le coseguenze piu' gravi, che per i più piccoli è disponibile anche come spray nasale.

Nel servizio di Maria Teresa Laudando l'intervista a Teresa Rongai - Fimp pediatri di famiglia di Roma e Lazio