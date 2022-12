Boom di turisti a Roma

Sotto l'albero trovare Roma. Il sole e una giornata tiepida hanno accolto migliaia di turisti che hanno scelto Roma per le vacanze di Natale. Tantissime le presenze nella Capitale secondo l'Agenzia Nazionale del Turismo. Una crescita del 60% secondo i dati, con la città eterna a farla da padrona: il 45% dei visitatori stranieri sbarcati in Italia ha scelto la città Eterna, con un aumento dell'82% rispetto allo scorso anno. In testa gli americani, poi tedeschi e anglosassoni. Non mancano ovviamente gli italiani, chi in vacanza e chi a trovare la famiglia. Quasi soldi out le strutture ricettive, pronte a festeggiare un periodo natalizio finalmente ricco.

Il servizio di Davide Fiorani