Gli ordini per la droga fatti al telefono, carciofi per indicare cocaina.,11 persone in carcere

Un gruppo criminale ben strutturato, con base a San Basilio ma affari in tutta Roma. Quello scoperto grazie alle indagini della polizia, coordinata dalla DDA, è un sodalizio criminale ben organizzato nello spaccio di sostanze stupefacenti. 11 persone sono finite in carcere, 4 - tutte donne - ai domiciliari. Un centralinista raccoglieva al telefono - così come si fa con la spesa a domicilio - le prenotazioni. Per indicare la cocaina, per esempio, si parlava - in codice - di carciofi. Fatto l 'ordine, la droga veniva poi consegnata direttamente a casa del richiedente.

A dare il via alle indagini una denuncia del 2017 di una coppia di coniugi. In difficoltà economica, erano stati indotti da un cugino del marito ad accettare di custodire, nella propria abitazione a San Basilio, 20 dosi di droga. Dopo pochi giorni, temendo un'imminente perquisizione delle forze dell'ordine, la coppia se ne era disfatta, buttandola via. Quindi prima la richiesta della restituzione e poi quella del corrispettivo in denaro della droga ormai perduta, pari a 1.200 euro. Le minacce si sono trasformate in percosse, per mano di un picchiatore assoldato dai parenti.

Dall'episodio è partita l'attività investigativa. 15 le misure cautelari decise dal gip di roma. Sequestrato anche un chilo di cocaina