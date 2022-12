I carabinieri sequestrano la droga di Babbo Natale. In manette 4 persone

I Carabinieri di Roma Parioli hanno arrestato 4 persone per reati inerenti agli stupefacenti. In particolare, nel corso di un controllo alla circolazione

stradale, i militari coordinati dalla Procura della Repubblica capitolina, hanno arrestato due romani di 19 anni. Insospettiti dal loro atteggiamento, li hanno perquisiti trovando 40 dosi di droga, alcune delle quali con la figura di Babbo Natale, suddivise in 44 grammi di cocaina e 30 di hashish.



In manette sono finiti anche due cittadini di origini nigeriane: un 24enne arrestato dai Carabinieri nella stazione di Tiburtina. Aveva 63 grammi di shaboo e più di mille euro in contanti. E un 37enne che i Carabinieri della Compagnia Roma Parioli hanno sorpreso in possesso di 3 ovuli contenenti in

totale 18 grammi di cocaina e 11 grammi di eroina. Tutti gli arresti sono stati convalidati.