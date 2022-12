I pini di Roma sono morti a migliaia. Ma ora si possono salvare

Un trattamento endoterapico può salvare i pini di Roma. Morti a migliaia negli ultimi anni. Ma che sono curabili dunque. Parola di Massimiliano Wennerlund, esperto in agronomia che una volta all'anno, su commissione del Comune di Roma insieme ad altri, somministrano una soluzione antiparassitaria ai 55mila pini domestici che vengono trattati sui 120mila presenti nell'area urbana pubblica, con parchi e giardini inclusi. 12 milia i pini stradali e poi ci sono quelli delle ville private e quelle storiche, e senza considerare le pinete di Castel Porziano e Castel Fusano. I pini creano danni ma - afferma il Professor Francesco Ferrini, ordinario di arborologia all'Università di Firenze - chi li pianta dovrebbe metterli in condizioni di poter crescere in un habitat adatto. Stretti nella morsa di asfalto, non hanno abbastanza terreno. Il servizio è di Antonia Moro