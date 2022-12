Il calendario della Gente Gentile

Calendario Gentili 2023

Banchiste, camionisti, fisioterapiste, attiviste per l’infanzia, dipendenti comunali, garagisti, portieri, personale scolastico e una nonna; i ‘’gentili’’ sono persone normali, ma che nel contatto con il prossimo hanno dimostrato attenzione e gentilezza.

Promotrice dell' iniziativa è l’Associazione di quartiere ‘’Civico 17’’, che opera in Prati, Della Vittoria e Mazzini. ‘’Siamo arrivati alla 13 a edizione di questo calendario – dice il socio Massimo Marnetto – perché crediamo nella promozione della gentilezza, come fattore che aumenta la qualità della vita. Da qualche anno abbiamo aperto volentieri alla collaborazione con “Roma BPA Mamma Roma e i suoi Figli Migliori”, l’associazione che riconosce, sostiene e mette in rete le buone pratiche romane”. “Nel tempo – aggiunge Raffaele Caruso presidente di Civico 17 – abbiamo allargato il nostro raggio di attenzione dal quartiere all’intera città, includendo anche i nuovi italiani che si sono integrati a Roma”.

“La gentilezza è un ingrediente indispensabile per la costruzione di una città comunità, quella che con i nostri progetti diffusi in tutta la capitale stiamo cercando di realizzare” – aggiunge Paolo Masini, Presidente dell’associazione Roma BPA – “per questo motivo sosteniamo questo calendario ‘rivoluzionario’, con la speranza che la cortesia diventi sempre più contagiosa, visto che un po’ di ‘gentili’ entreranno nelle case dei romani con il loro sorriso”.

Attraverso un qr code impresso sulle pagine del calendario, sarà possibile approfondire le storie e le motivazioni che hanno portato alla loro scelta. Informazioni presenti anche sul sito www.romabpa.it e sui canali social delle due associazioni. Gli “attestati di gentilezza” verranno consegnati nell’evento che si terrà Martedì 10 gennaio alle ore 17,30 presso la sala in Via Marianna Dionigi, 59 (Piazza Cavour), con l’amichevole presenza dell’artista Massimo Wertmuller che leggerà alcuni brani sulla gentilezza e di un giovane promettente pianista ucraino che eseguirà un brano musicale. L’ingresso nella sala messa generosamente a disposizione dalla Chiesa Valdese, è libero.

Le offerte raccolte per i calendari, che saranno disponibili in sala, tolte le spese vive, vengono utilizzate per iniziative sociali. Di recente, gli introiti del calendario hanno consentito di sostenere i senza fissa dimora seguiti da Binario 95, l’organizzazione di volontariato che opera alla stazione Termini.

La realizzazione del calendario è stata possibile anche grazie all’attività gratuita di Gaia Marnetto (grafica), Iano Crivano (video) e per il reperimento del pianista la Scuola di Musica Silvestro Ganassi. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio gratuito del Municipio Roma Centro Storico.