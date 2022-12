Incidente della Garbatella, si indaga sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza

Potrebbero essere le immagini delle telecamere di sorveglianza, fornite dai benzinai della zona, a fare luce sull'incidente che sabato mattina, a Roma, ha causato la morte di due ragazzi 18enni. In scooter sulla Circonvallazione Ostiense, zona Garbatella, si sono schiantati contro un camion che faceva manovra all'altezza di piazza Biffi. Ancora oscura la dinamica.

Le indagini puntano a capire se - come detto da alcuni testimoni - il semaforo fosse rosso per il conducente del tir e se ci fossero davvero auto in sosta vietata che avrebbero potuto ostacolare la visuale del camionista, rumeno, 41enne, costringendolo a una manovra poco prudente.

Entrambi i giovani indossavano il casco ma Dennis Di Tuccio è morto sul colpo, nell'impatto. Riccardo Marchese poco dopo, all'ospedale San Giovanni. A breve la procura di Roma potrebbe conferire l'incarico per l'autopsia sul corpo dei due giovani mentre si valuta se riascoltare il conducente del tir, al momento denunciato. Non si rassegnano gli amici: tanti i messaggi sul posto e via social per chiedere giustizia per i loro compagni che erano cresciuti insieme fin da piccoli.

Ed era giovanissimo anche Leo Lamma, il 19enne morto in moto a corso Francia nell'aprile scorso. Tra le testimonianze, quella di una 70enne ascoltata nell'immediatezza dei fatti: “Il ragazzo è sobbalzato a causa di un rattoppo”, ha ribadito dalle pagine di un quotidiano. “Circostanza che - dice l'avvocato della famiglia del ragazzo - non è presente nella relazione della polizia giudiziaria.”

Per il caso il pm ha chiesto l'archiviazione, la parte offesa entro il 3 gennaio presenterà la memoria difensiva.

Il servizio è di Ines Siano, montaggio di Mariangela Fedele.