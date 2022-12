La musica e il calcio. Continua la festa dei marocchini a Roma

Il Mondiale è finito e i titoli sono tutti per l'Argentina, ma il Marocco resta in festa per un quarto posto storico, che è anche la prima volta così in alto per una squadra africana.

Al Teatro Vignoli, nel quartiere Pigneto, prima scorrono le bandiere e poi arriva la musica di Nourandine, un artista che vive a Roma da anni e che si è esibito in tutti i teatri della Capitale, ma ora per lui è diverso.

Questo concerto, che porta la musica dal vivo oltre il Centro di Roma, con l'associazione Fabbrica Armonica, ha qualcosa di mai visto.

Nel servizio di Rosario Carello, montato da Stefano Tigani, le immagini e i suoni della serata