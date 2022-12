"L'antimafia sociale come antidoto ai mali di Roma"

“La criminalità tiene in pugno i quartieri con la droga, il racket delle case, l'usura. Ci vuole invece una cultura della bellezza”. L'antidoto che don Antonio Coluccia propone per strappare tanti giovani dalle mani della criminalità. Bisogna costruire occasioni di speranza per chi vive in quartieri in cui manca quasi tutto, a volte anche l'illuminazione. L'intervista è di Rosario Carello