Le minacce della figlia del boss: "Brucio tutto"

- Mamma mia che avete combinato ragazzi… che avete combinato? Una cosa incredibile oh?

- Che ho combinato devo lavorare per questo Stato di ...? Che devo fare?



Frastuono. Oggetti scagliati a terra. Urla. Quello che sentiamo per la prima volta è uno degli episodi principali del secondo troncone dell'inchiesta Propaggine sulla 'ndrangheta a Roma. Altri 26 arresti, meno di un mese fa. L'audio ci riporta maggio di quest'anno. I capi della locale di 'ndrangheta a roma sono appena entrati in carcere. Nel panificio briciole e delizie - zona Appio-Tuscolano - sequestrato alla famiglia Alvaro arriva l'incaricato dell'amministratore giudiziario. Deve stare alla cassa per evitare irregolarità. Ma dentro trova tutto sottosopra. Ci sono Carmela Alvaro, la figlia di Vincenzo, il boss, e un suo factotum. I toni sono aggressivi. La serranda viene abbassata



- chiama a quello ... di merda di ... e di venire qua… chiamalo?

- mi apri un attimo la serranda

- esci di là…

- alziamo la serranda… CARMELA che dici?

- fai venire ... senza che tieni la contabilità!



L'uomo resta bloccato dentro - è scritto nelle carte - per 15 minuti. Poi, quando arriva il fornitore del latte, finalmente la saracinesca viene aperta. Sequestro di persona l'accusa contestata dalla Direzione distrettuale antimafia a Carmela, 32 anni, finita ai domiciliari. L'erede di Vincenzo, si dice fiera di essere figlia di un boss. Al suo matrimonio ripreso dagli uomini del Centro operativo della Dia di Roma tra gli invitati ci sono elementi di spicco delle cosche. Sprezzante, rispettata dalla famiglia, intimidisce gli amministratori giudiziari e i loro collaboratori che scappano tutti. Deve rispondere anche di minacce con metodo mafioso.

"…ma dagli fuoco qua... a 'sti pezzi di merda..."

Meglio bruciare tutto che lasciare il panificio allo stato.

Il servizio di Pasquale Notargiacomo