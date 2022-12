L'ordine dei giornalisti del Lazio ricorda i colleghi perseguitati durante le leggi razziali

"La sfida della lotta all'antisemitismo" è una "battaglia non vinta" perché "l'antisemitismo emerge con molte facce e strumenti diversi. E' una battaglia che "ci coinvolge tutti", e chi, come i giornalisti, è chiamato a "raccontare la realtà ha delle responsabilità. Il governo è sempre pronto a fare la sua parte per combattere ogni forma di discriminazione e l'antisemitismo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo alla cerimonia all'ordine dei giornalisti del Lazio per la lapide commemorativa dei giornalisti perseguitati a seguito dell' introduzione delle leggi razziali del 1938. Presente anche il sindaco di Roma, Gualtieri, che ha affermato: "Le leggi razziali sono una pagina tragica della nostra storia, hanno prodotto una lacerazione profonda nella carne viva della nostra storia nazionale. A margine della commemorazione la premier ha incontrato e ringraziato Sami Modiano, uno degli ultimi sopravvissuti al campo di sterminio di Auschwitz, da sempre ‘guida degli studenti nei Viaggi della Memoria a Birkenau. Sentiamo un passaggio dell’intervento della premier