Meloni comossa per l'Hannukah. "Una ignominia le leggi razziali"

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni arriva poco dopo le 17.30 al Museo ebraico. E' il tramonto, l'ora di accensione della Chanukkiyah, il tradizionale candelabro della festività. Ieri l'accensione della prima candela, per l'inizio della festa delle luci, Hannukah, oggi la seconda.

Ad accogliere e salutare Meloni il rabbino capo Riccardo Di Segni e la presidente della comunità ebraica romana Ruth Dureghello, che le augura "di accendere non solo un lume stasera, ma tutti i giorni della sua vita in una luce forte dentro di sé per affrontare il grande compito che ha davanti."

Poi parla Meloni, emozionata, commossa, Ricorda l'origine della festa, "nata - dice - per difendere identità, tradizione e fede, valori che hanno costruito la resilienza del popolo ebraico, vittima di tante atrocità, compresa, per quello che ci riguarda, l'ignominia delle leggi razziali." Parole, commenta Dureghello, che "contribuiscono a contrastare definitivamente le ambiguità che in una parte del Paese sono ancora presenti sul fascismo e sulle sue responsabilità."

Chiediamo alla presidente del Consiglio se ha in programma un viaggio in Israele. "Non l'ho ancora programmato - risponde - nel senso che non l'ho ancora calendarizzato, ma ovviamente sarà uno dei prossimi viaggi che farò. Speriamo nei primi mesi del prossimo anno."

Poi si accende la candela, finisce la cerimonia, ma Meloni si ferma ancora quasi mezz'ora. La festa proseguirà fino al 26.

Nel video il servizio di Paolo Martini.