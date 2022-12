Minori migranti ospitati nelle stazioni di polizia

Una brandina improvvisata in una stazione di Polizia Locale. La scena sta diventando sempre più frequente nella capitale dove i minori migranti non accompagnati devono attendere, a volte anche diversi giorni, perché sia trovata loro una sistemazione.

Il Sindacato Unitario dei Lavoratori di Polizia Locale (Sulpl) denuncia un uso non appropriato delle risorse, in una fase in cui gli organici del Corpo soffrono una carenza di tremila unità. E chiede un importante piano di assunzioni.