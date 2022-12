Si scatena anche a Roma la festa per l'Argentina "campeón"

Non è la folla oceanica che si è riversata in strada a Buenos Aires, ma i tifosi della nazionale Albiceleste hanno fatto festa anche a Roma, subito dopo la vittoria ai rigori contro la Francia. Un successo al quale ha contribuito anche il romanista Dybala, che sin qui aveva giocato solo per pochi minuti e che anche nella finale è entrato solo poco prima dello scadere del secondo tempo supplementare, con il chiaro obiettivo del ct Scaloni di inserirlo tra i rigoristi. Missione compiuta perché la “Joya” ha segnato il secondo tiro dagli undici metri della serie decisiva.

Ma il vero eroe della serata, oltre alla leggenda Messi che dopo 7 Palloni d'oro ottiene la sua prima Coppa del Mondo, è stato il portiere della nazionale argentina, Emiliano Martinez, che ha neutralizzato il rigore del francese Coman. E i tifosi sudamericani che hanno invaso piazza Venezia e dintorni acclamavano proprio lui, “Dibu! Dibu!” invocando il soprannome del numero uno dell'Albiceleste.

Cori, bandiere, passi di danza, tante maglie biancocelesti ma anche gialloblù (i colori del Boca Juniors, una delle squadre più popolari e gloriose di Buenos Aires) hanno invaso via del Plebiscito.

Una festa che continuerà a lungo per il terzo titolo mondiale dell'Argentina, dopo quello vinto in casa nel 1978 e quello conquistato in Messico nel 1986 da Maradona e compagni.