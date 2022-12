Nel presepe vivente di Graffignano, nella culla ci sarà una bambina

Sarà una natività al femminile quella che sarà rappresentata nel presepe vivente di Graffignano, in provincia di Viterbo. Ad interpretare Gesù nella mangiatoia, quest'anno all'ombra del Castello Baglioni, nel Borgo di 2000 abitanti, sarà Linda nata 4 mesi fa. Dopo di lei, nel paesino della Tuscia, è nato un maschietto. Troppo piccolo per essere inserito nella rappresentazione." C'è comunque una tradizione che va rispettata", dice Vittorio De Santi presidente del comitato organizzatore del presepe vivente di Graffignano. Gesù deve essere interpretato da un bimbo graffignanese, possibilmente l'ultimo nato. Siamo una piccola comunità qui nascono pochi bimbi. Siamo contenti che il bambinello a Graffignano sia femmina. La mamma di Linda sarà la Madonna. " Per noi è un grande onore punto racconteremo questo un giorno a Linda", dice la mamma, E sicuramente sarà felice di aver partecipato. Nulla da eccepire per il parroco don Mario Zanasi. "Non è una celebrazione eucaristica", dice il prelato," si ricorda comunque la nascita di Gesù punto non è un problema che sia una bambina a rappresentare la venuta al mondo del Signore. Intanto a Graffignano fervono i preparativi per allestire le scenografie della rappresentazione che prenderà vita il 26 dicembre e il 6 gennaio con 80 figuranti che animeranno scene nelle quali anche il pubblico potrà interagire.