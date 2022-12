Poche piste tanto traffico, la mobilità difficile dei ciclisti

Una città a misura di ciclista e di pedone, le cui strade non siano riservate alle automobili. E' la Roma che vorrebbero le associazioni per la mobilità sostenibile, che oltre alla carenza di infrastrutture e regole chiare lamentano l'assenza di una vera rete ciclabile, come succede al Circo Massimo, dove si può percorrere in sicurezza una delle zone iconiche del centro, ma poi si sbuca nel traffico tra semafori e incroci pericolosi. Il Comune ha in programma una serie di interventi, di cui si attende l'attuazione.

Come nelle altre metropoli europee, prevista una diminuzione delle auto private e la possibilità di usare nel quotidiano la mobilità sostenibile per spostamenti che quasi sempre sono di pochi chilometri. Una necessità sempre più urgente visto il gran numero di incidenti e il peggiorare dell'educazione stradale.