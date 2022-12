Roma prega per il papa emerito

La basilica di San Giovanni in Laterano era gremita. In tanti hanno risposto alla chiamata del cardinale vicario Angelo De Donatis: una Santa Messa in cui pregare per il pontefice emerito Benedetto XVI (le cui condizioni di salute si sono aggravate nei giorni scorsi) come richiesto da papa Francesco.

Di Ratzinger De Donatis ha ricordato il grande amore per la diocesi di Roma, e ha poi aggiunto che "ci indica in questo momento, come ha fatto negli ultimi dieci anni, che 'chi crede non è mai solo'. Anche nella vecchiaia e nella malattia, si continua a sostenere l'umanità con l'offerta di se stessi".