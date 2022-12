Strage di condominio a Roma: ecco la casa di Claudio Campiti, il killer del Consorzio di Valleverde

Dalla morte di suo figlio nel 2012 in un incidente di montagna in Alto Adige, l'uomo fermato per la strage di Roma, durante la riunione di condominio, non era stato più lo stesso. Nelle zone del Reatino dove abitava la storia di Claudio Campiti era nota. Ma nessuno avrebbe potuto immaginare l'inimmaginabile. La rabbia mista a disperazione e paranoia nei confronti del Consorzio dove viveva in condizioni “al limite”: un rudere, una casa fantasma, si è trasformata in un delitto atroce che ha distrutto tre vite.

L'uomo appare esasperato dalle regole interne del consorzio da lui denominato "Raus”, come si evince dallo striscione, comprese quelle per uniformare i lavori edilizi: “Sembra un campo di concentramento”. Campiti stila nel suo blog la lista dei “soggetti coinvolti”: dal sindaco di Ascrea alla presidente del Consorzio definita “una strega sotto spoglie di brava nonnina”; C'è poi un uomo, M.F., tra i più bersagliati nel post: “Si becca 50mila euro annui dal Consorzio per la manutenzione delle strade” e “utilizza il territorio del Consorzio come discarica”. Su internet il killer pubblica diverse foto di materiali edili nelle sterpaglie.

A queste persone si riferisce in merito allo striscione con la scritta “Consorzio Raus” appiccato sul suo fabbricato: “Dissero, mo' stai esagerando” raccontando ai carabinieri di essere stato oggetto di “atti intimidatori” e manomissione della cassetta elettrica nonché dell'approvvigionamento idrico. “Per questo documento sono stato denunciato alla Procura per diffamazione - afferma ancora - Al presente non vedono più un euro da me e hanno già avviato la pratica per l'esproprio della mia proprietà! Spero di farmi questo processo visto che il reato di associazione a delinquere non viene perseguito (e ovviamente essere condannato a un paio di ergastoli dalla rea Procura viste le “persone” e le istituzioni che sto “diffamando”) e ottenere questa bella medaglia. Ma in carcere c'è l'acqua che qui mi negano?”.