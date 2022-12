Tecnologie alla prova del fuoco

Nel laboratorio della Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco a Roma si testano le nuove tecnologie green e i loro rischi per la sicurezza. Serbatoi di idrogeno e di GNL, batterie per i pannelli fotovoltaici e per le auto elettriche, mattoni per la coibentazione dei condomini. Tutto viene messo alla prova del fuoco. Per studiare come rapportarsi alle nuove tecnologie senza correre rischi