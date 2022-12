Ecco "GITANO"

Dal trionfo popolare a LAZIOSound 2022, dove ha vinto nella categoria Borderless, al nuovo singolo Gitano. Il singolo in uscita il 15 dicembre, mostra la vera anima del gruppo. Scritto da Eugenio Becherucci, il brano nasce originariamente per un ensemble polistrumentale e viene pensato per le chitarre in occasione del tour europeo del 2016 della Eko Orchestra. Alla struttura già nota sono stati aggiunti il contrabbasso, il cajon e il tamburo a cornice. Un’occasione per mostrare il «profilo nomade» dell'ensamble che comprende circa quaranta ragazzi under 25, provenienti da ben 12 comuni della bassa provincia di Frosinone. Ad unire tutti i membri del gruppo un’incredibile passione per la musica, contaminata dalla linfa delle nuove generazioni. Nata nel 2008 dal Festival Internazionale della Chitarra di Castrocielo l'orchestra è infatti composta da ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 23 anni.

Ad accompagnare l’uscita del singolo, il videoclip firmato da Enrico Riccioni, le cui scene sono state girate in diversi luoghi caratteristici del frusinate: dalla Scalinata della Chiesa della Madonna della Libera e il Parco storico-archeologico del Vallone ad Aquino, fino al Centro Storico e la Porta San Lorenzo a Castrocielo. Una scelta che affonda le radici nella valorizzazione del territorio.

“LAZIOSound, il programma delle Politiche Giovanili della Regione Lazio, racconta il direttore dell'orchestra Angelo Mirante ci ha dato la possibilità di coltivare un sogno e ci sta dando la possibilità di vivere la musica nella sua totalità.