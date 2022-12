La grande alleanza per i migranti

Da 5 anni le Fondazioni di origine bancaria, il terzo settore e le ONG collaborano su progetti di soccorso, accoglienza e integrazione.

Decine di sigle per un piccolo, grande miracolo, che ha permesso a 6 mila rifugiati di arrivare in Italia in modo sicuro, con un aereo, e di integrarsi: è l'esperienza dei Corridoi umanitari della Comunità di Sant'Egidio.

C'è poi un progetto chiamato "Con i bambini Afghani", che si fa carico di tutto quello che può servire a 116 i minori afghani ospitati nel Lazio con le loro famiglie, dalla bicicletta all'apparecchio dei denti.

C'è anche un fondo appena costituito da ACRI per la ricostruzione, appena sarà possibile, dell'Ucraina.

Alcune di queste esperienze nel servizio di Rosario Carello