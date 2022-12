Incidente della piccola Lavinia Montebove: in aula il perito della difesa

Al tribunale di Velletri è andato in scena un nuovo atto del processo sul caso di Lavinia Montebove, la bimba in stato vegetativo dall'agosto 2018 quando fu investita nel parcheggio dell'asilo che frequentava. Ascoltati in aula la liquidatrice dell'assicurazione del veicolo che ha provocato l'incidente e il consulente tecnico della difesa incaricato di analizzare la dinamica degli eventi. Per la famiglia una testimonianza contraddittoria.

Nel palazzo di giustizia anche la maestra accusata di abbandono di minore e la donna alla guida dell'auto che risponde di lesioni gravissime. Il pm ha chiesto un nuovo confronto tra la conducente stessa e il papà della piccola. Per il pubblico ministero lei avrebbe riferito a Massimo Montebove nei giorni successivi all'incidente circostanze diverse da quelle rese in aula in merito alla presenza della figlia quel giorno nella struttura. Prossima udienza il 9 gennaio.