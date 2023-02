Le opere mai viste dei depositi dell'Appia Antica a Roma

Nel servizio, le interviste a Mara Pontisso e a Francesca Romana Paolillo, archeologhe Parco Archeologico dell'Appia Antica e a Simone Quilici, ex direttore del Parco Archeologico dell'Appia Antica.

Ci sono opere notevoli, come il busto ritratto di Filosofo greco in marmo bianco o i rilievi che raffigurano dei grifi, provenienti da un monumento funerario. Ma quello che conta nella mostra Patrimonium Appiae è l'intreccio indissolubile tra le testimonianze archeologiche e il luogo del loro rinvenimento. Frammenti di passato mai studiati ed esposti ritrovati lungo il tracciato delle antiche vie Appia, Latina e Ardeatina. E proprio per sottolineare il legame indissolubile con il territorio, le testimonianze in mostra abbracciano un periodo di tempo lunghissimo, da rudimentali strumenti di lavoro preistorici fino ad alcune armi della seconda guerra mondiale passando per anfore, urne, vasi, gioielli, capitelli, monete e tanto altro. L'esposizione ha rappresentato un'occasione fondamentale per lo studio, la ricerca e il restauro delle testimonianze che per la quasi totalità provengono dai depositi disseminati nel Parco Archeologico dell' Appia Antica e mai rese prima d' ora fruibili ai visitatori. Il viaggio alla scoperta del patrimonio sconosciuto della Regina Viarum prosegue all' interno di un luogo iconico del Parco, il Mausoleo di Cecilia Metella, che cela al suo interno un ambiente unico. Da qui provengono le testimonianze che si trovano attualmente negli ambienti del medievale Palazzo Caetani annesso al Mausoleo e numerosi reperti presenti nella mostra allestita nel Casale di Santa Maria Nova, alcuni destinati a restare esposti in via definitiva. E per quelli che non rientreranno nel progetto di musealizzazione, si parla di un nuovo futuro.