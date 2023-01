Al centro di un'inchiesta a Ostia novanta immobili di edilizia popolare

Via delle Ebridi. Una traversa di via dell'Idroscalo che dista poche centinaia di metri da piazza Gasparri, luogo simbolo della criminalità organizzata di nuova Ostia.

Proprio questa strada era stata scelta dalla produzione della fiction Suburra come location.

I Carabinieri di Ostia stanno approfondendo le indagini per capire se anche per quelle riprese sia stato pagato l'affitto a colui che ora è indagato per occupazione di edifici, con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa: un membro della famiglia Fasciani, già noto alle forze dell'ordine per precedenti per associazione a delinquere e reati su stupefacenti e armi.



Al centro dell'inchiesta almeno novanta immobili di edilizia popolare, tra cantine, box, locali commerciali di proprietà dell'Ater che l'uomo avrebbe trattato come se fossero stati di sua proprietà. Luoghi dove in passato i militari hanno rinvenuto armi, droga e refurtiva, ora in buona parte affittati ad attività commerciali: una palestra, una pizzeria, un bar, una tappezzeria, una fabbrica di materassi. Uno dei contratti era stato regolarmente registrato, sugli altri sono in corso le verifiche.



Quasi cinquemila metri quadrati ai quali l'uomo e la sua compagna, entrambi indagati, non potranno avvicinarsi: a loro carico la Direzione Direzione distrettuale antimafia di Roma ha chiesto e ottenuto la misura del divieto di dimora nel decimo municipio.

In passato l'Ater aveva cercato di censire tutti quegli immobili ma i funzionari inviati dall'ente erano stati allontanati con insulti e minacce. Ora tutto è tornato nella disponibilità dell'ente per l'edilizia popolare che potrà valutare se regolarizzare gli affittuari già presenti.