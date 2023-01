Amianto: risarcita la famiglia di un autista Cotral

Una sentenza storica, che non può restituire ai suoi cari Vincenzo Cecchini, autista di linea del Cotral morto a 59 anni per adenocarcinoma polmonare da amianto, ma che secondo la famiglia dopo tanti anni fa giustizia: i figli Stefano e Claudio, per decisione del Tribunale di Roma, riceveranno complessivamente 157mila euro di risarcimento. Cecchini per oltre dieci anni era stato operaio, manovale d’officina, e poi autista per Cotral svolgendo, negli anni, anche mansioni nella manutenzione delle scale mobili delle stazioni della metropolitana di Roma, che presentavano molte componenti in amianto.

Cotral ha precisato che la sentenza riguarda “fatti risalenti ad oltre vent'anni fa”, aggiungendo che “nel rispetto della normativa, nessun lavoratore impiegato presso gli impianti” della società “è attualmente esposto al contatto con componenti che contengono polveri e fibre di amianto”.

Un problema che però ha riguardato nel tempo tanti posti di lavoro, dalle aziende di trasporti alle fabbriche fino alle scuole:

Solo a Roma si calcola ci siano 60 casi di mesotelioma l’anno, 1300 negli ultimi decenni con un indice di mortalità dell’88%. Una morte – quella di Cecchini come molte altre - improvvisa e tragica, arrivata in pochi mesi nel 2011, ad appena 8 mesi dalla diganosi. La sentenza romana può ora aprire la strada a tanti che si trovano in una situazione simile a quella dei familiari dell’autista.