Anagni dà il benvenuto a Monsignor Spreafico

Autorità e cittadini comuni in piazza per dare il benvenuto a Monsignor Ambrogio Spreafico per l'inizio del suo ministero nella diocesi di Anagni-Alatri. La nomina è avvenuto a novembre scorso, oggi la cerimonia ufficiale proprio ad Anagni. Prima l'accoglienza in piazza Cavour, poi il saluto delle autorità nel palazzo comunale. Infine la celebrazione della messa nella cattedrale di Santa Maria Annunziata.

Tanta l'emozione per il vescovo nella cui persona sono state unificate la sua diocesi precedente - quella di Frosinone - Veroli - Ferentino - e quella attuale. Nato in Lombardia 72 anni fa, ha operato a lungo a Roma e nel Lazio. Studioso, docente, è stato anche Cappellano di Sua Santità.

“Sento il mio impegno - dice Spreafico - come un impegno che si unisce a quello di questa città e di questa diocesi. Di questa terra ricca di tante bellezze, ma anche con tante sofferenze. Dobbiamo lavorare nell'unità, nella comunione delle differenze.”

Operare per una convivenza pacifica e solidale tra le comunità del territorio: questo il messaggio che parte da Anagni

Nel servizio di Ines Siano, montato da Alviano Raschiatore, le interviste a Monsignor Ambrogio Spreafico e al ministro degli Esteri Antonio Tajani.