In 50.000 al Circo Massimo, tra romani e turisti, per festeggiare tutti insieme, ballando e cantando in compagnia di tanti artisti come Elodie, Franco126, Madame e Sangiovanni.

Nel servizio di Antonella Pallante le voci e i volti di chi ha scelto una location esclusiva per la notte di San Silvestro.