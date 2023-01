Attesa la decisione sulle trasferte

Trasferte vietate ai tifosi di roma e napoli per oltre un mese a partire dal 21 gennaio. Dovrebbe arrivare nelle prossime ore - di rinvio in rinvio - la decisione del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in merito agli scontri tra ultras sull'autostrada A1di domenica scorsa. Un decreto ad hoc, firmato dal titolare del Viminale e non dai prefetti come avviene nei casi in cui il divieto sia riferito ad una sola giornata. A sottintendere il segnale di "massima severità" annunciato da Piantedosi. La decisione è attesa ma non ancora presa, forse per evitare nuove tensioni: ieri ha giocato la Roma, oggi il Napoli attende la Juventus. Dopo una lunga riunione, il Comitato di Analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, ha solamente indicato la 'mappa' dei

profili di rischio dei match di campionato.

Previsto un sensibile rafforzamento dei controlli sui tifosi ospiti negli stadi mentre le procure di Roma e Arezzo proseguono le indagini sui disordini avvenuti in autogrill. In città sono apparsi striscioni che riaccendono gli animi:

E i tifosi della curva sud si organizzano: ieri il nuovo coro cantato all'olimpico dopo Roma-Genoa annuncia la volontà dei tifosi di seguire la squadra ovunque e comunque.