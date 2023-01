Cambio look per Damiano

Un cambio look drastico e inaspettato per Damiano, il frontman dei Maneskin. Una foto in cui è rasato e intorno Victoria, Thomas ed Ethan trasforma un taglio di capelli in uno tsumani per milioni di fan tra favorevoli e contrari. Scatto che anticipa un video pubblicato sempre sui social in cui il cantante si fa immortalare dal parrucchiere, sottofondo musicale un brano inedito. L'addio ai capelli fluenti potrebbe infatti non essere casuale ma legato al nuovo singolo della band in arrivo il 13 gennaio dal titolo gossip, brano in collaborazione con il rocker Tom Morello, dei Rage against the machine, che entrerà a far parte dell'attesissimo Rush, nuovo disco della band romana in uscita il 20 gennaio.

Il servizio di Antonella Pallante