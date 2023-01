Cassino, commerciante arrestato per usura ed estorsione

A Cassino, come nel Frusinate è in aumento il fenomeno dell’usura. Fa rumore, oggi in citta, l’ultimo caso: l’arresto da parte della Guardia di Finanza di Frosinone, al termine delle indagini di polizia giudiziaria coordinate dalla procura di Cassino, di un commerciante di 45 anni, ora ai domiciliari accusato di usura estorsione ed esercizio abusivo dell’attività creditizia.

Le vittime, 12 soprattutto imprenditori del Sud della Ciociaria, del cassinate, in gravi difficoltà economiche. Una situazione che peggiora di giorno in giorno. Negli ultimi anni, dopo la pandemia sono raddoppiate le richieste di aiuto agli sportelli ad usura, secondo i dati di CO.FI.LE. Tra i commercianti c’è preoccupazione.

Nel servizio di Isabella Di Chio l'intervista al colonnello Francesco Papale, comandante del gruppo Guardia di Finanza di Cassino.