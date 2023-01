Cinema in ripresa

Si torna al cinema, dopo che la sale sono rimaste a lungo chiuse per la pandemia, ma sono ancora lontani i livelli di pubblico del 2019: a mancare, finora, è soprattutto il pubblico adulto. Sono i dati Cinetel sull'afflusso nei cinema nel 2022, che vedono il Lazio seconda regione per incassi e presenze dietro la Lombardia: 40 milioni la spesa in regione degli spettatori, che in tutto l'anno scorso sono stati 5 milioni 750mila. Una crescita sul 2021 del 76% per gli incassi e 77% per le presenze, ma va tenuto conto che quell'anno le sale avevano riaperto il 26 aprile. Segnali incoraggianti nelle festività.

Nel servizio di Filippo Pala le interviste a Mario Lorini - Pres. Associaz. Naz. Esercenti Cinema e Francesco Rutelli - Presidente Anica