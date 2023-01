L'arrivo di Alfredo Cospito nel carcere di Opera a Milano

In condizioni fisiche preoccupanti, a detta del suo avvocato e del medico che lo segue, l'anarchico Alfredo Cospito ha raggiunto la sua nuova destinazione: il penitenziario milanese di Opera. L'uomo, in regime di carcere duro, è in sciopero della fame da oltre 100 giorni e nei giorni scorsi il suo quadro clinico si è ulteriormente aggravato.