Covid, crescono i contagi, ma nessun allarme sui sintomi

Se i sintomi restano questi l'allarme Covid non c'è. Gli esperti tranquillizzano, i casi positivi aumentano ma il dato più importante, ovvero quello delle terapie intensive è di gran lunga sotto la soglia critica.

In queste settimane è la Cina sotto la lente di ingrandimento, ma la variante Omicron in circolazione in oriente non è da temere. la vaccinazione per anziani e fragili resta fondamentale, anche in questo momento dove a circolare non è solo il Coronavirus ma anche l'influenza stagionale. a causa dell'aumento dei casi ma anche del rincaro delle materie prime però i medicinali spesso in farmacia scarseggiano, da qui la necessità di richiederli con moderazione.

Nel servizio di Eleonora Fioretti, l'intervista a Massimo Ciccozzi - Epidemiologo Campus Biomedico di Roma