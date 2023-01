D'Amato: "Non servono gli slogan, ma temi concreti, con chiarezza di tempi e risorse"

In attesa della prima apparizione pubblica di Donatella Bianchi, scelta come candidata presidente del Lazio da Giuseppe Conte per il Movimento 5 Stelle, nella Capitale si consuma un duello a distanza sulla sanità tra Francesco Rocca ed Alessio D'Amato. Il candidato di centrosinistra presenta il programma scritto da Alessandra Sartore. Zingaretti è in platea insieme ai big regionali e non solo. Dieci capitoli, 5 bandiere – reddito di formazione, comunità energetiche, mobilità sostenibile, sicurezza stradale e innovazione – in 90 pagine frutto della certo faticosa mediazione tra i partiti della coalizione.

Partiti che pure non sembrano fino ad oggi impegnati allo spasimo per il candidato.

Come in quello di Rocca, anche nel programma di D’Amato si parla di abbattimento delle liste d’attesa per le prestazioni sanitarie.

Altro tema caldo quello della sanità territoriale, cui sarà destinata buona parte dei quasi 700 milioni di euro del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Nel servizio di Paolo Martini, l'intervista ad Alessio D'Amato, candidato alla presidenza del Lazio per il centrosinistra.