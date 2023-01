E' partito da Roma il nuovo tour di Achille Lauro

All’Auditorium Parco della Musica di Roma la prima tappa del nuovo tour di Achille Lauro dal titolo: “Achille Lauro Unplugged”. L'artista romano ha scelto la sua città di origine per il via a una tournée fatta di 11 appuntamenti sui palchi dei teatri nazionali di Milano, Firenze, Bologna, Torino e tanti altri. Scaletta che ha ripercorso l'intera carriera dell'artista, da “Cenerentola”, “Ora e per sempre”, fino a “Domenica”, “Stripper” e “Che sarà”. Uno show coinvolgente dalle luci suggestive, In una parentesi di un solo colore sospesa tra il chiaroscuro e il bianco e nero e il palco, in contrasto con l’illuminazione.

Il servizio di Antonella Pallante - Montaggio di Alviano Raschiatore