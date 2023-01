Emporio solidale di Viterbo. Accessi aumentati dopo le festività

Record di accessi all'emporio solidale di Viterbo dopo le feste. Da lunedì a venerdì scorsi 132 famiglie si sono approvvigionate nel Minimarket della solidarietà dove chi ha bisogno può fare la spesa gratuitamente. Numeri che, in una settimana, non si erano mai registrati negli ultimi quattro anni. All'aumento dei bisogni, però, va di pari passo anche la sensibilità dei viterbesi, nei confronti di chi si trova in difficoltà. Nelle iniziative natalizie, organizzate dall'emporio per raccogliere fondi, un concerto gospel e Babbo Natale in piazza, sono stati raccolti più di 6000 Euro. Va avanti poi tutto l'anno l'iniziativa "La spesa sospesa", nei supermercati del capoluogo della Tuscia. A tutt'oggi sono 242 le famiglie tesserate all'emporio, altre 45 sono in lista di attesa, in totale circa 850 persone. La tessera vale per un solo anno. Grazie a questo meccanismo, sono stati 400 i nuclei familiari, più di 1100 persone, hanno potuto prelevare alimentari e prodotti per l'igiene della persona e della casa gratuitamente, nel 2022