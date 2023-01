I danni dei cinghiali

1,5 milioni di cinghiali in tutta Italia stimati nel 2021. E' uno dei dati forniti dall'indagine dell'Ispra e presentati a Viterbo da Confagricoltura. La ricerca evidenzia come in 7 anni i danni all'agricoltura sfiorino i 120 milioni di euro; tra le Regioni più colpite, l'Abruzzo, il Piemonte, e il Lazio con oltre 10 milioni di euro di danni. Nel servizio di Isabella Di Chio la testimonianza di un agricoltore.