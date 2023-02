I fasti dell'antica Praeneste

Nel servizio, le interviste a Diana Raiano, archeologa Direzione regionale Musei del Lazio, Daniela De Angelis, direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Palestrina e Stefano Petrocchi, direttore regionale dei Musei del Lazio.

Appena si arriva a Piazza Regina Margherita, nel cuore dell' odierna Palestrina, si fa fatica a comprendere che qui, più di duemila anni fa, c' era il cuore pulsante dell' antica Praeneste: gli imponenti edifici che si affacciavano sul Foro, del quale resta ancora parte della pavimentazione, sono stati inglobati e offuscati da costruzioni successive. Tutta un' altra storia se si varca la soglia del complesso, sede per lungo tempo del seminario vescovile. Qui si trovano ancora imponenti testimonianze della Basilica, con l' Aula Absidata e un raffinatissimo mosaico policromo animato da pesci e crostacei.

Sul lato orientale della Basilica si trovava l' Aula Absidata, una grande sala rettangolare di incerta funzione. Lo straordinario mosaico che decorava il pavimento dell' abside fu trasferito nel Seicento dai Barberini nel loro palazzo impiantato nell' antico Santuario della Fortuna Primigenia che domina la città, ora sede del Museo Archeologico. Il capolavoro, realizzato da artisti alessandrini, raffigura la veduta prospettica del paesaggio egiziano durante una inondazione del Nilo. Nel complesso degli edifici del Foro resta invece un altro prezioso mosaico, purtroppo con molte lacune, collocato all' interno di un ninfeo.

Per la prossima primavera, aprirà al pubblico un altro ambiente del Foro, quello dell' Erario: qui, in quello che diventò nell' Ottocento una bottega del caffè, si conservano il pavimento originale in cocciopesto rubricato e la targa che indica la funzione del luogo.