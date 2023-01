Il Bambin Gesù di Padre Pio nella chiesa di San Salvatore in Lauro

Sessanta centimetri di altezza che un ignoto artigiano ha cesellato da un unico blocco di legno; la manina destra con 3 dita alzate. In quella sinistra, un cuore rosso dove arde una fiammella d’oro e una tunica beige che lo cinge. Si presenta così ai fedeli, il “Bambinello di Padre Pio”. La statua è esposta nel Santuario di San Salvatore in Lauro, in via dei Coronari a Roma. Anche quest'anno si può ammirare grazie all’intervento, 50 anni fa, dell'attore italiano Carlo Campanini, torinese di nascita ma romano d’adozione. Il “Bambinello dei baci”, ha una storia del tutto singolare.

Nel servizio di Massimo Tinagli, l'intervista a Mons. Pietro Bongiovanni (Parroco Chiesa di San Salvatore in Lauro)