Il Tribunale ordina lo sgombero di 17 famiglie

Hanno versato anche 80mila euro per case di cui non sono mai diventati proprietari. Per la legge, sono occupanti abusivi. Il sogno di una casa di edilizia agevolata diventato un incubo per diversi residenti delle palazzine di Via Decimomannu 32. La scoperta di dover versare alla cooperativa costruttrice un prezzo doppio rispetto a quello concordato dal Campidoglio; l'inizio della battaglia legale, il pignoramento delle case e lo sfratto per 17 famiglie. Un'odissea senza fine che dura da oltre 10 anni.