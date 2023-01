Giovane accoltellata: le telecamere riprendono l'agghiacciante aggressione e l'uomo in fuga

Un uomo con un cappello nero in testa e una busta blu in mano si avvicina alle spalle di una ragazza che sta per comprare un biglietto all'interno della stazione Termini di Roma e la accoltella una prima volta allo stomaco. La giovane, una israeliana di 24 anni con uno zainetto rosso sulle spalle, si volta e si allontana. L'uomo la segue e la colpisce una seconda volta e poi fugge via.

Sarebbe questa la dinamica del ferimento avvenuto sabato sera alle 21.45 all'interno della stazione Termini. Sul caso indagano i poliziotti della Polfer che hanno acquisito il video nel quale si vede l'aggressione. Le immagini, che hanno fatto il giro dei social, anche in Israele, sembrerebbero provenire da una telecamera di sicurezza.