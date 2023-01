Istituti di pena, una situazione esplosiva

Al limite, in situazioni spesso esasperanti. Gli istituti di pena del Lazio devono fare i conti con condizioni decisamente difficili. Poche le realtà in cui il sovraffollamento non pesa sulla gestione.

Stando ai numeri elaborati dal Ministero della Giustizia, sono quasi 6mila i detenuti in tutta la regione, 1.200 in più rispetto ai posti effettivamente disponibili. Un dato che fa schizzare il tasso di affollamento al 125 per cento mentre quello nazionale si ferma al 109.

Nel dettaglio: rispetto alla capienza reale, Regina Coeli vede una concentrazione che sfiora il 160 per cento, così come Civitavecchia. A quasi 150 il tasso di occupazione riportato negli istituti di Latina e Viterbo.

Donne o uomini stipati in celle in cui non sempre è possibile rispettare le condizioni base per la vivibilità. Il dato emerge anche dall'analisi dei singoli penitenziari. Questi i più critici: al Cinotti Rebibbia NC1 di Roma sono 1459 le persone presenti, quasi mille a Regina Coeli, quasi 500 a Civitavecchia.

Un andamento crescente negli ultimi mesi del 2022: al 31 dicembre quasi 400 detenuti in più in più rispetto allo stesso mese del 2021.

Nel servizio di Ines Siano, montato da Marco Cortelli, l'intervista a Stefano Anastasia, Garante dei detenuti del Lazio.