Per vedere i segni lasciati a Villa Farnesina nel tempo dai suoi illustri proprietari basta recarsi nella suggestiva Loggia di Galatea. Qui, oltre al celeberrimo affresco di Raffaello, ai dipinti di Baldassarre Peruzzi sulla volta e a quelli di Sebastiano del Piombo, figurano, insieme a testimonianze seicentesche, anche interventi della seconda metà dell' Ottocento: finti tendaggi a secco, parte della decorazione delle lesene a grottesca e il pavimento a graniglia veneziana con un grande stemma del duca di Ripalda. Ed è proprio quest' uomo colto e affascinante l' artefice del restyling ottocentesco della residenz,a come ricorda il collezionista e pioniere della fototografia Giuseppe Primoli

Il duca di Ripalda apportò modifiche anche alla scenografica Loggia di Amore e Psiche come testimoniano i sughi d' erba, imitazioni dipinte degli arazzi, esposti in occasione della mostra l' Ottocento a Villa Farnesina organizzata dall' Accademia Nazionale dei Lincei e della Fondazione Primoli.

In altri ambienti della Villa torna l' utilizzo voluto dal Duca di Ripalda della decorazione parietale tessile come nella sala del Fregio.

Il duca di Ripalda dovette fare i conti anche con le trasformazioni della neonata capitale d' Italia: un' epoca di grandi cambiamenti per Roma all' interno della quale il duca tentò di adeguarsi ai gusti del tempo, senza perdere mai di vista l' ideale di armonioso insieme incarnato dalla villa delle meraviglie