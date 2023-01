Nel distretto ceramico manca il personale qualificato

C'è fame di personale qualificato nel distretto ceramico di Civita Castellana, nel Viterbese.

In una fabbrica si sta per installare un nuovo sistema automatizzato per la verniciatura. Servono una decina di addetti specializzati in meccanica robotica elettronica. Se non si riuscirà a reperirli, ci dice il direttore tecnico della fabbrica, non potremmo avviare il sistema nel ciclo produttivo.

Per Gianni Calisti, di Federlazio Ceramica, nel comprensorio civitonico servono 250 lavoratori con figure professionali specifiche, senza le quali sarebbe a rischio l'innovazione delle imprese e la loro tenuta sul mercato. “Le aziende medio grandi riescono a fare formazione, per le piccole non è possibile”, conclude Calisti.

Eppure, secondo i dati forniti dalla CISL, nel 2023 in provincia di Viterbo, la disoccupazione toccherà il 14 per cento. “Le imprese che fanno capo ad Unindustria Lazio sono riuscite, negli anni, a formare il personale al loro interno”, dice Augusto Ciarrocchi, imprenditore ceramico. È stato necessario destinare delle risorse che, se fosse stato possibile trovare personale già formato, sarebbero state usate in altro modo.

Secondo Fortunato Mannino, segretario generale della Cisl di Viterbo, c'è bisogno di una formazione continua attraverso gli istituti professionali e l'utilizzo dei fondi regionali da parte degli enti paritetici gestiti da aziende e sindacati. Attualmente una trentina di aziende ceramiche, nelle comprensorio civitonico, occupano circa 1.500 addetti.

Nel servizio di Nazario Basili le interviste a Emanuele Corsi, direttore di produzione di un'azienda ceramica di Civita Castellana; a Augusto Ciarrocchi di Unindustria Ceramica; a Fortunato Mannino, Segretario Generale della CISL Viterbo