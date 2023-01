Nuova asta per il Casino dell'Aurora

E' sceso a 145 milioni di euro il prezzo di vendita del Casino Ludovisi, messo all'asta per la quinta volta. Una cifra assai minore rispetto ai 471 milioni dello scorso gennaio ma comunque da capogiro per quella che è stata definita l'asta del secolo sia per il valore economico che culturale del bene in vendita. Il casino seicentesco nel cuore di Roma custodisce l'unico dipinto murale di Caravaggio al mondo che raffigura un giovane nettuno e plutone al centro di un globo terrestre circondato dai segni dello zodiaco. E, come se non bastasse, vanta altre opere di grande rilievo, come un capolavoro del Guercino che affrescò il soffitto di una delle sale dell'edificio con la raffigurazione dell'aurora che da' il nome al casino. L'asta per il bene posto in vendita a causa del contenzioso civile tra la vedova del principe Niccolo' Boncompagni Ludovisi scomparso nel 2018 e i tre figli del principe avuti dal primo matrimonio si terrà anche questa volta alle 15 in via telematica con il limite massimo per presentare l'offerta, con un importo minimo previsto 108 milioni e 500 mila euro, fissata alla mezzanotte di domani. Le richieste di acquisizione da parte dello Stato di un bene patrimonio della comunità si sono moltiplicate. E sottosegretario alla cultura Lucia Borgonzoni si appella a Palazzo Chigi e al ministero dell'economia perché intervenga insieme a quello della cultura per tutelare il bene. Lo Stato, dopo l'eventuale vendita , avrebbe 60 giorni di tempo per esercitare il diritto di prelazione con un'offerta almeno pari a quella del futuro acquirente.