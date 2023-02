Nuova vita per la Villa di Sette Bassi

Nel servizio, le interviste a Stefano Roascio, archeologo del Parco Archeologico dell'Appia Antica, Michele Reginaldi, architetto del Parco Archeologico dell'Appia Antica e Simone Quilici, ex- direttore del Parco Archeologico dell'Appia Antica.

Il nome, Sette Bassi, è legato al suo proprietario: Septimium Bassus, console nella tarda antichità o addirittura Settimio Bassiano, l' imperatore Caracalla. Entrambe le ipotesi vanno nella direzione della magnificenza di questa villa che si trova oggi tra il Parco degli Acquedotti e Cinecittà.

Questi lussuosi ambienti immersi nella natura erano dotati anche di un impianto termale completo, collocato in una dépendance.

Un complesso termale, del quale restano preziosi mosaici, ora coperti per questioni conservative, servito da un piccolo acquedotto che si staccava da quello Claudio.

Per vedere alcune testimonianze rinvenute all' interno delle Terme, occorre recarsi al complesso di Santa Maria Nova, sull' Appia Antica, dove è allestita un' importante mostra sui reperti custoditi nei depositi archeologici del Parco.

In questa sezione figurano persino alcune armi della seconda guerra mondiale rinvenute duranti gli scavi dello scorso anno nell' area della Villa di Sette Bassi. Sempre al secondo conflitto bellico è databile un ordigno scoperto dagli archeologi e prontamente rimosso dagli artificieri. Attualmente la Villa è al centro di un importante progetto di valorizzazione. Il sito, visitabile a piccoli gruppi esclusivamente su prenotazione, potrà così presto arricchirsi di nuovi suggestivi elementi, dal complesso termale restaurato, a parte del tracciato della via Latina, fino alle nuove scoperte delle prossime campagne di scavo.